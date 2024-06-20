Сорвали таблички и разбили лампадки: в Киеве изуродовали могилы погибших воинов Да Винчи, Джуса и Петриченко. Видео

В Киеве неизвестные вандалы изуродовали места захоронения погибших воинов на Аскольдовой могиле. В частности, злоумышленники разбросали лампадки и порвали портрет Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло.

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Соответствующее видео на своей странице в соцсети Х опубликовала украинская волонтер, офицер ВСУ Алина Михайлова. Делом уже занялись правоохранители.

"На могилах погибших воинов – Да Винчи, Джуса, Петриченко – сегодня ночью устроили разгром. Семьи и друзья это восстановят. А вот вам, абсолютные ***сы, кто это сделал – будет очень плохо, потому что мы найдем каждого", – написала Михайлова.

На опубликованном видео можно увидеть, что неизвестные злоумышленники повредили фото на могиле Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, разбросали лампадки с мест захоронений других защитников Украины.

В полиции Киева OBOZ.UA сообщили, что по этому факту проводится проверка.

Напомним, в Днепре неизвестные вандалы осквернили могилу военного, который погиб, борясь за Украину с российскими оккупантами. Металлический флагшток кто-то погнул, флаг с изображением воина порезал, а рядом оставил открытку с клоуном.

Как сообщал OBOZ.UA, в Першотравенске на Днепропетровщине вандалы изуродовали Аллею памяти погибших Героев. Неизвестные побили вазоны с цветами и сорвали украинский флаг возле фотографии павшего защитника.

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