Могилы Да Винчи, Джуса и Петриченко в Киеве изуродовала женщина: злоумышленницу разыскивает полиция. Фото

Правоохранители открыли уголовное производство по факту повреждения мест захоронения погибших защитников Украины на Аскольдовой могиле. В настоящее время устанавливается личность женщины, которая может быть причастна к преступлению.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.

"Информация о происшествии поступила в столичную полицию сегодня от охранника парка "Аскольдова могила". По его информации, неизвестная женщина повредила портреты павших военнослужащих, разбила лампадки на могилах и вырвала цветы", – рассказали в полиции.

Как уточнили в прокуратуре, неизвестная женщина совершила акт вандализма на могилах погибших защитников Украины – Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность злоумышленницы, по факту надругательства над могилой открыто уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве неизвестные вандалы изуродовали места захоронения погибших воинов на Аскольдовой могиле. В частности, злоумышленники разбросали лампадки и порвали портрет Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло.

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