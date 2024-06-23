Надругательство над могилами погибших воинов в Киеве: подозреваемую отправили в психбольницу

Злоумышленницу, которая изуродовала места захоронения погибших защитников Украины на Аскольдовой могиле, отправили в психбольницу. Там он будет находиться до 19 августа.

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Об этом со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру сообщило Суспільне. Злоумышленнице грозит до семи лет лишения свободы.

"Женщину, которая разбила могилы военных Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи", Андрея Пильщикова "Джуса" и Павла Петриченко, отправили в психушку. Там он будет находиться 60 суток до 19 августа. Соответствующее ходатайство в суд подали прокуроры", – говорится в сообщении.

Напомним, 20 июня стало известно, что в Киеве изуродовали места захоронения погибших воинов на Аскольдовой могиле. Были повреждены портреты Героев, разбиты лампадки и сорваны цветы. Акт вандализма совершили на могилах погибших Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко.

Позже в прессслужбах полиции и прокуратуры сообщили, что возможная злоумышленница была найдена и задержана – ею оказалась 60-летняя местная жительница. Правоохранители сообщили ей о подозрении по факту надругательства над могилой, совершенной из хулиганских побуждений.

Как сообщал OBOZ.UA, в Первотравенске на Днепропетровщине вандалы изуродовали Аллею памяти погибших Героев. Неизвестные избили вазоны с цветами и сорвали украинский флаг возле фотографии павшего защитника.

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