Надругательство над могилами погибших воинов Да Винчи, Джуса и Петриченко: злоумышленнице сообщили о подозрении. Фото и видео

Правоохранители Киева сообщили о подозрении женщине, надругавшейся над местами захоронения погибших защитников Украины в Печерском районе. Дело квалифицировали как поругание над могилой, совершенное из хулиганских побуждений.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнице грозит до семи лет лишения свободы.

"При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры Киева сообщено о подозрении 60-летней женщине по факту поругания над могилами защитников Украины, совершенном по хулиганским мотивам", – говорится в сообщении.

Напомним, 20 июня стало известно, что в Киеве изуродовали места захоронения погибших воинов на Аскольдовой могиле. Были повреждены портреты Героев, разбиты лампадки и сорваны цветы. Акт вандализма был совершен на могилах погибших Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко.

Позже в пресс-службах полиции и прокуратуры сообщили, что возможная злоумышленница была найдена и задержана – ею оказалась 60-летняя местная жительница.

Как сообщал OBOZ.UA, в Першотравенске на Днепропетровщине вандалы изуродовали Аллею памяти погибших Героев. Неизвестные побили вазоны с цветами и сорвали украинский флаг возле фотографии павшего защитника.

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