Надругательство над могилами погибших воинов 'Да Винчи' и 'Джуса': злоумышленницу хотят отправить на принудительное лечение

Правоохранители Киева завершили расследование по факту надругательства над местом захоронения погибших защитников Украины на Аскольдовой могиле. Дальнейшую судьбу женщины, подозреваемой в совершении преступления, будет решать суд.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Действия злоумышленницы зафиксировала камера видеонаблюдения.

"61-летняя местная жительница в ночное время совершила акт вандализма на могилах павших защитников Украины – Дмитрия Коцюбайла с позывным "Да Винчи", Павла Петриченко и Андрея Пильщикова с позывным "Джус". Нарушительница из хулиганских мотивов нанесла более 20 ударов палкой по местам захоронения военных, сломала портреты и разбила лампадки", – рассказали в пресс-службе.

Тогда полицейские оперативно задержали женщину по ее месту жительства в недостройке на территории района и сообщили ей о подозрении.

Согласно выводам судебно-психиатрической экспертизы, у нее есть определенные расстройства здоровья и она состоит на медицинском учете. По своему состоянию на момент совершения преступления подозреваемая не могла отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими. Кроме того, было установлено, что женщина неоднократно находилась на стационарном лечении в медучреждениях, оказывающих психпомощь. Следствие на данный момент завершено.

"По результатам собранных доказательств (полицейские. – Ред.) направили в районный суд ходатайство о применении к женщине принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в специализированное учреждение. До решения суда она будет находиться в медицинском учреждении по оказанию психпомощи", – добавили правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове вандалы повредили могилы украинских воинов. Неизвестные среди ночи надругались над захоронениями защитников на Лычаковском кладбище: изуродовано более 20 могил.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!