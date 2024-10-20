На Лычаковском кладбище во Львове неизвестные вандалы повредили 23 могилы украинских защитников. Фото

Во Львове вандалы повредили могилы украинских воинов. Неизвестные среди ночи надругались над захоронениями защитников на Лычаковском кладбище: разбиты более 20 могил.

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Злоумышленников уже ищут. Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Как рассказали в горсовете Львова, могилы испортили на Лычаковском кладбище – на поле почетных захоронений №76. Произошло это в 02:42 ночи 20 октября.

"Ночью вандалы надругались над могилами наших Героев на поле почетных захоронений № 76 Лычаковского кладбища. Службы работают на месте. Просматриваем камеры видеонаблюдения", — рассказал управляющий делами исполнительного комитета Львовского городского совета Евгений Бойко.

По его словам, в общей сложности неизвестные повредили 23 захоронения, в том числе 17 могил Героев российско-украинской войны, три могилы политзаключенных и два захоронения волонтеров.

"Будьте уверены, негодяи понесут наказание", – заверил Бойко.

Напомним, ранее в этом году вандалы разгромили 12 памятников на могилах в Броварах, за дело взялась полиция.

А до этого в поселке Гусятин в Тернопольской области надругались над могилами воинов Сил обороны Украины, которые погибли, защищая наше государство от российского вторжения. Злоумышленника задержали, его могут бросить за решетку сроком до пяти лет за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 297 УК Украины (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).

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