'Надо было сразу ликвидировать': Жуков прокомментировал действия полицейских, которые сбежали во время теракта в Киеве

Мужчину, который совершил теракт в столичном супремаркете в субботу, 18 апреля, надо было сразу ликвидировать. А не вести с ним переговоры.

Об этом на брифинге по инциденту заявил руководитель департамента патрульной полиции Евгений Жуков, который перед тем подал в отставку. Он также отметил, что патрульные "плохо сориентировались и оставили в опасности раненых гражданских людей".

Жуков назвал действия своих подчиненных"очень позорным поступком" и сообщил, что подал рапорт на увольнение с должности начальника департамента патрульной полиции.

"В супермаркете с террористом вели переговоры около 40 минут. Конкретных требований он не выдвигал, просил лишь, чтобы к нему подошел один полицейский для переговоров, направлял оружие на работников и посетителей. После этого спецподразделение КОРД оперативно, быстро и в соответствии с алгоритмами ликвидировал нападающего", – отметил на брифинге глава Нацполиции Иван Выговский.

Что известно о теракте

В Голосеевском районе Киева мужчина 1968 года рождения открыл стрельбу, после чего забаррикадировался в супермаркете "Велмарт" вместе с заложниками. По меньшей мере шесть человек погибли, также есть пострадавшие.

Нападавший был ликвидирован. Им оказался Дмитрий Васильченков, который родился в Москве, ранее жил в Бахмуте, а также получал военную пенсию. В 2024 году его судили за нанесение легких телесных повреждений. Но уголовное производство закрыли, потому что он примирился с пострадавшим.

Преступник, который открыл стрельбу по людям в Голосеевском районе Киева, имел легальное оружие. Зарегистрированный карабин мужчина приносил в органы разрешительной системы в декабре 2025 года.

Президент Владимир Зеленский раскрыл детали теракта в Киеве. По его словам, поведение стрелка было нетипичным, ведь перед тем, как выйти на улицу с оружием, он поджег собственную квартиру.

Журналисты OBOZ.UA пообщались с человеком, на которого Дмитрий Васильченков напал ранее. Инцидент произошел в супермаркете "АТБ" в Киеве – нападавший начал пробивать свои товары на кассе, обойдя очередь, за что получил замечание. Уроженцу Москвы это не понравилось, он выбил из рук потерпевшего телефон и повредил ему руку.

