В Киеве террорист расстрелял супругов: 11-летний мальчик остался сиротой

Вследствие теракта в Голосеевском районе Киева в субботу, 18 апреля, погибли шесть человек. Среди жертв стрелка были супруги, а их 11-летний сын оказался в больнице с огнестрельным ранением.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Он рассказал, что отец ребенка погиб на месте происшествия.

Мать мальчика госпитализировали, однако она умерла в больнице от полученных ранений.

"Их сын 2015 года рождения с огнестрельным ранением находится в детском медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь", – сказано в сообщении.

Кравченко добавил, что по факту расстрела гражданских и захвата заложников в столице начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт, приведший к гибели людей.

"Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры. Во взаимодействии со Службой безопасности Украины и Национальной полицией Украины принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств преступления, а также мотивов его совершения", – написал он.

Что известно о теракте

В Голосеевском районе Киева мужчина 1968 года рождения открыл стрельбу, после чего забаррикадировался в супермаркете "Велмарт" вместе с заложниками. По меньшей мере шесть человек погибли, также есть пострадавшие.

Нападавший был ликвидирован. Им оказался Дмитрий Васильченков, который родился в Москве, ранее жил в Бахмуте, а также получал военную пенсию. В 2024 году его судили за нанесение легких телесных повреждений. Но уголовное производство закрыли, потому что он примирился с пострадавшим.

Преступник, который открыл стрельбу по людям в Голосеевском районе Киева, имел легальное оружие. Зарегистрированный карабин мужчина приносил в органы разрешительной системы в декабре 2025 года.

Президент Владимир Зеленский раскрыл детали теракта в Киеве. По его словам, поведение стрелка было нетипичным, ведь перед тем, как выйти на улицу с оружием, он поджег собственную квартиру.

Как сообщал OBOZ.UA, мы пообщались с человеком, на которого Дмитрий Васильченков напал ранее. Инцидент произошел в супермаркете "АТБ" в Киеве – нападавший начал пробивать свои товары на кассе, обойдя очередь, за что получил замечание. Уроженцу Москвы это не понравилось, он выбил из рук потерпевшего телефон и повредил ему руку.

