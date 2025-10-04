На Киевщине столкнулись два авто: есть погибший, среди пострадавших – ребенок. Подробности и фото

В Белоцерковском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения машин один человек погиб, среди пострадавших есть ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП произошло в селе Бране Поле Киевской области. Предварительно было установлено, что 30-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen.

"К сожалению, в результате ДТП 52-летний водитель Volkswagen погиб на месте происшествия. Пассажиры указанного автомобиля – 16-летняя девушка, 53-летняя женщина и 51-летний мужчина госпитализированы. Полицейские задержали водителя Mercedes", – уточнили в пресс-службе.

По факту смертельной аварии начато досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Ситуация с аварийностью

