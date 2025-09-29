На Киевщине произошло ДТП с участием легковушки и маршрутки: есть погибший и пострадавшие. Фото

В Белоцерковском районе Киевской области произошло ДТП с участием легковушки и маршрутного автобуса. В результате столкновения один человек погиб, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

По словам спасателей, 29 сентября в 11:01 к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи села Красное, Ковалевской территориальной общины.

"По прибытию на место вызова установлено, что произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси. В результате аварии 1 человек погиб, а еще 1 человек был зажат в автомобиле и нуждался в деблокации", – говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что с помощью специнструмента пострадавшего вытащили из искореженного автомобиля. Всего в результате ДТП в больницу были госпитализированы четыре человека.

