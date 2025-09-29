На Киевщине отбойник в результате ДТП пробил насквозь микроавтобус: есть погибший. Фото и подробности

В Вышгородском районе Киевской области микроавтобус врезался в отбойник, в результате чего металлическая конструкция ограждения пробила насквозь машину. К сожалению, есть погибший и пострадавший.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства ДТП установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, авария произошла на автодороге сообщением Киев-Овруч недалеко от поселка Иванков. Предварительно было установлено, что 37-летний местный житель, находясь за рулем микроавтобуса Renault Master, двигался в направлении города Киев.

"На закругленном слева участке дороги водитель не справился с управлением транспортным средством и совершил выезд на обочину, где врезался в металлический отбойник. В результате ДТП, водитель автомобиля от полученных травм погиб на месте. 33-летний пассажир авто получил телесные повреждения и ему была оказана необходимая медицинская помощь", – уточнили в пресс-службе.

По факту смертельной аварии начато досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Ситуация с аварийностью

В Белоцерковском районе Киевской области произошло ДТП с участием легковушки и маршрутного автобуса. В результате столкновения один человек погиб, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, совершил ДТП, в результате которого погиб мотоциклист, и скрылся с места происшествия. Как оказалось, злоумышленник перед этим был лишен права управления за то, что ранее сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

