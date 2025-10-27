На Киевщине пьяный водитель легковушки спровоцировал смертельное ДТП. Подробности и фото

В Броварском районе Киевской области пьяный водитель легковушки Opel на скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с Chery. От полученных травм в ДТП мужчина, который находился за рулем последнего авто умер в машине скорой помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Как рассказали правоохранители, к ним поступила информация о том, что на автодороге Барышевка-Березань произошло смертельное ДТП.

"Полицейские предварительно установили, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, 65-летний водитель легковушки Opel во время движения выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Chery", – уточнили в пресс-службе.

В результате аварии 71-летний водитель автомобиля Chery получил телесные повреждения и был госпитализирован – к сожалению, несмотря на усилия медиков, мужчина умер в машине скорой помощи во время транспортировки в больницу.

Водителя Opel задержали – по факту ДТП, совершенного в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование. Виновному грозит до десяти лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

