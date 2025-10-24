В Киеве на Оболони легковушка на переходе сбила насмерть женщину. Подробности ДТП и фото

В Оболонском районе Киева на улице Богатырской легковушка Daewoo Lanos на пешеходном переходе сбила женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

Как рассказали правоохранители, сообщение о ДТП в Оболонском районе на улице Богатырской поступило к ним в четверг, 23 октября, около 19:00. По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos сбил женщину, которая перебегала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

"К сожалению, в результате аварии потерпевшая погибла на месте происшествия", – добавили в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего (по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование. Виновному грозит до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

