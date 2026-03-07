В Луганской области взорвали боевика Полуполтинных, который зверски пытал украинских пленных. Все детали и фото

На временно оккупированной территории Луганской области взорвали российского военного преступника, причастного к зверским пыткам украинских военнопленных. Речь идет о Владимире Полуполтинных, который воевал против Украины еще с марта 2014 года.

Видео дня

Террорист был подовран в городе Кадиевка Луганской области. Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники.

Подробности ликвидации преступника

По данным информированных источников, взрыв автомобиля произошел 6 марта около 22:40 вблизи местной бани "Фортуна". В результате взрыва террорист, находившийся внутри атакованного автомобиля, получил тяжелые ранения и находится в критическом состоянии. Также исчточник сообщил, что, вероятно, это была операция Главного управления разведки Минобороны Украины.

Российский террорист и военный преступник Владимир Полуполтинных известный пытками украинских военнопленных. Оккупант принимает участие в войне против Украины на стороне пророссийских военизированных формирований еще с марта 2014 года.

Еще тогда он вступил в ряды так называемого "1-го казачьего полка им. Матвея Платова", позже был назначен командиром полка. Оккупант был первый в так называемой "ЛНР", который получил звание "героя республики". С 2025 года он является советником "председателя "ЛНР" и "атаманом Луганского казачьего округа".

Зверства российского оккупанта

По данным следствия, в июне 2022 года Полуполтинных отдал приказ собственным подчиненным совершать пытки попавших в плен украинских военнослужащих. Сам он также участвовал в зверских преступлениях. В частности, задокументировано, как в городе Сокологорск (бывший Первомайск) оккупант ножом вырезал на голове украинского плененного букву Z. За это террористу было предъявлено обвинение по ч.1 ст.28 и ч.1 ст. 439 Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что местные паблики и российские пропагандисты подтверждают взрыв в Кадиевке Луганской области.

Напомним, украинские войска поразили важные объекты российских оккупантов в районе Донецкого аэропорта. Целью ударов стало место хранения, подготовки и пуска ударных БПЛА противника типа "Шахед". Для уничтожения вражеских позиций ВСУ применили ракеты ATACMS и SCALP.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Генштабе рассказали о новых ударах по захватчикам в Донецкой области и в Крыму. Были поражены склад хранения боеприпасов вблизи Нижней Крынки, склад материально-технических средств неподалеку от Чистяково, ретранслятор пункта управления ударными беспилотниками типа "Герань"/"Гербера" в районе Черноморского, а также места скопления живой силы противника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!