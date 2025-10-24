Под Киевом пьяный водитель совершил ДТП и скрылся: среди пострадавших – 7-летний ребенок. Подробности и фото

В Броварском районе Киевской области пьяный водитель авто столкнулся с легковушкой и скрылся с места ДТП. В результате столкновения пострадали три человека, среди которых 7-летний мальчик.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, им поступила информация о ДТП в селе Летки с участием двух автомобилей, в результате которого есть пострадавшие.

"Было установлено, что 54-летний водитель Renault, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не соблюдал безопасную скорость и дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Kia под управлением 43-летней женщины. Последняя остановилась для выполнения маневра поворота налево. После ДТП водитель авто Renault покинул место происшествия", – уточнили в пресс-службе.

В результате аварии травмы получили водитель Kia и ее 7-летний пассажир, а также 48-летний мужчина, который находился в салоне автомобиля Renault. Их госпитализировали. Полицейские разыскали злоумышленника в селе Княжичи и задержали его. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания.

Мужчине сообщили о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины). Виновному грозит лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

