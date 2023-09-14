На Киевщине пьяный водитель легковушки протаранил грузовик, а затем пытался скрыться: есть пострадавший. Фото

Вблизи села Неграши Киевской области водитель легковушки столкнулся с грузовиком, после чего пытался скрыться. Как оказалось, нарушитель сел за руль пьяным, есть пострадавший.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность.

"Подробности происшествия возле села Неграши. Событие произошло 12 сентября на трассе "Киев – Бышев". Как предварительно установили полицейские Киевщины, 49-летний киевлянин, находясь в нетрезвом состоянии, столкнулся с попутным автомобилем "ГАЗ", – рассказали в пресс-службе.

После ДТП нарушитель пытался скрыться, однако 33-летний водитель грузовика догнал его и вызвал правоохранителей. В результате происшествия пострадал 53-летний пассажир легковушки. По факту аварии с пострадавшим открыто уголовное производство.

Добавим, в Киевской области за 8 месяцев текущего года на дорогах произошло 1145 ДТП с пострадавшими. К сожалению, в результате аварий погибли 127 человек, а более 1450 были травмированы.

Напомним, в Фастовском районе Киевской области в понедельник, 4 сентября, грузовик съехал в кювет, где опрокинулся и загорелся. В результате ДТП погибли два человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи села Юрковка Киевской области в среду, 13 сентября, грузовик съехал в кювет, опрокинулся и загорелся. В результате ДТП пострадал водитель транспорта, которого с ожогами госпитализировали.

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