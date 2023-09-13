В Киевской области грузовик съехал в кювет, перевернулся и загорелся: есть пострадавший. Фото

Вблизи села Юрковка Киевской области в среду, 13 сентября, грузовик съехал в кювет, перевернулся и загорелся. В результате ДТП пострадал водитель транспорта, которого с ожогами госпитализировали.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят следователи.

"Полицейские Киевщины расследуют ДТП вблизи села Юрковка. 13 сентября на 140-м километре трассы Киев – Одесса водитель грузового автомобиля не справился с управлением, повредил отбойник и перевернулся в кювет. В дальнейшем автомобиль охватило пламя", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП пострадал 53-летний водитель грузовика, которого с ожогами госпитализировали в медицинское учреждение.

В Киевской области за 8 месяцев текущего года на дорогах произошло 1145 ДТП с пострадавшими. К сожалению, в результате аварий погибли 127 человек, а более 1450 были травмированы.

Напомним, в Фастовском районе Киевской области в понедельник, 4 сентября, грузовик съехал в кювет, где опрокинулся и загорелся. В результате ДТП погибли два человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева легковушка сбила лося, который внезапно выбежал на дорогу. Водитель авто не пострадал, а травмированное животное отвезли к ветеринарам.

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