В Киевской области грузовик съехал в кювет, где опрокинулся и загорелся: погибли два человека. Фото

В Фастовском районе Киевской области в понедельник, 4 сентября, грузовик съехал в кювет, где перевернулся и загорелся. В результате ДТП погибли два человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят следователи.

"Авария с участием грузового автомобиля DAF произошла 4 сентября, около 3:00, на автодороге Фастов – Таможня. По предварительным данным, 50-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В дальнейшем автомобиль с полуприцепом перевернулся, произошло возгорание. В результате ДТП водитель и пассажирка погибли на месте происшествия", – рассказали в полиции.

По факту смертельной аварии открыто уголовное производство.

Следует добавить, что в Киеве за первые 6 месяцев текущего года произошло 878 аварий с погибшими и травмированными. В сравнении с 2022 годом этот показатель увеличился почти на 70%.

Напомним, что в Святошинском районе Киева в субботу, 2 сентября, грузовик на скорости протаранил бетонные заграждения блокпоста. Из-за ДТП было затруднено движение транспорта в сторону столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 4 августа, на проспекте Романа Шухевича, предварительно, эвакуатор протаранил бетонный отбойник. В результате ДТП у машины оторвало кабину.

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