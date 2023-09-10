Погибло 127 человек: в полиции рассказали, сколько ДТП с потерпевшими произошло на Киевщине за 8 месяцев 2023 года

В Киевской области за 8 месяцев текущего года на дорогах произошло 1145 ДТП с потерпевшими. К сожалению, в результате аварий погибло 127 человек, а более 1450 были травмированы.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Водители продолжают грубо нарушать ПДД.

"Аварийность в цифрах: статистика ДТП с пострадавшими в Киевской области за 8 месяцев. С 1 января по 31 августа на территории Киевской области было зафиксировано 1145 ДТП с пострадавшими, в которых 1456 получили повреждения, а 127 погибли", -– рассказали в пресс-службе.

В патрульной полиции добавили, что основными причинами произошедших в течение 8 месяцев автопроисшествий можно выделить следующие:

превышение безопасной скорости движения (283 ДТП с потерпевшими);

нарушение правил маневрирования (256 ДТП с потерпевшими);

несоблюдение дистанции (82 ДТП с потерпевшими);

нарушение правил проезда перекрестков (67 ДТП с потерпевшими);

управление транспортным средством в нетрезвом состоянии (61 ДТП с потерпевшими).

Напомним, в Фастовском районе Киевской области в понедельник, 4 сентября, грузовик съехал в кювет, где опрокинулся и загорелся. В результате ДТП погибли два человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Погребы Киевской области в пятницу, 8 сентября, произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП одна из машин загорелась, предварительно есть погибший и пострадавшие.

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