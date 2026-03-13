На Киевщине легковушка протаранила отбойник и перевернулась: после удара у авто поотлетали колеса. Видео и подробности

В Белоцерковском районе Киевской области, предварительно, легковушка на скорости протаранила отбойник, а затем перевернулась. В результате ДТП машина была сильно повреждена, на месте образовалась пробка в сторону столицы.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Что известно

Так, днем пятницы, 13 марта, вблизи поселка Гребенки произошло ДТП с участием легковушки. Предварительно, автомобиль на скорости протаранил отбойник, после чего вылетел с дороги и перевернулся.

В результате столкновения машина получила существенные повреждения, в частности, у нее буквально поотлетали колеса. Из-за аварии образовалась пробка в сторону Киева. Официальной информации пока нет.

Ситуация с аварийностью

В Соломенском районе Киева в понедельник, 2 марта, автомобиль Maserati на скорости въехал в электроопору, в результате чего машина перевернулась. От полученных травм на месте ДТП погиб водитель легковушки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева в среду, 24 декабря, Porsche Cayenne на скорости въехал в бетонное ограждение, в результате чего автомобиль перевернулся. К сожалению, водитель машины погиб на месте ДТП.

