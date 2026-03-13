В ДТП под Киевом погиб украинский эколог Владимир Борейко

В пятницу, 13 марта, в дорожно-транспортном происшествии под Киевом погиб известный украинский эколог Владимир Борейко. Обстоятельства инцидента пока неизвестны.

Об этом сообщила в Facebook его жена, спецкор "Новой газеты" в Украине, Ольга Мусафирова. Детали относительно захоронения она не сообщила.

Версия ДТП от правоохранителей

Пресс-служба управления ГСЧС Украины в Киевской области установила, что в четверг, 12 марта произошло столкновение легкового автомобиля и бензовоза, в результате чего погибли два человека. ДТП произошло вблизи поселка Яхны Мироновской территориальной общины Обуховского района.

Из покореженного легкового автомобиля спасателям удалось деблокировать тела двух погибших.

В то же время полиция Киевщины установила, что 60-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу, в результате чего и врезался в грузовик, которым управлял 46-летний мужчина. В результате ДТП водитель и Борейко от полученных травм погибли на месте. Полиция начала досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 УКУ.

