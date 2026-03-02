В Киеве Maserati на скорости въехал в электроопору и перевернулся: есть погибший. Все подробности, фото и видео

В Соломенском районе Киева в понедельник, 2 марта, автомобиль Maserati на скорости въехал в электроопору, в результате чего машина перевернулась. От полученных травм на месте ДТП погиб водитель легковушки.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

ДТП на проспекте Берестейском

"Полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Соломенском районе столицы", – говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, предварительно было установлено, что 21-летний водитель Maserati, двигаясь по проспекту Берестейскому, не справился с управлением и столкнулся с электроопорой, в результате чего авто перевернулось.

К сожалению, от полученных травм, мужчина, находившийся за рулем легковушки, погиб на месте ДТП.

В ГСЧС Киева, добавили, что спасатели деблокировали тело погибшего с помощью электро- и гидравлического инструмента и передали его следственно-оперативной группе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева в среду, 24 декабря, Porsche Cayenne на скорости въехал в бетонное ограждение, в результате чего автомобиль перевернулся. К сожалению, водитель машины погиб на месте ДТП.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!