В Киеве Porsche Cayenne на скорости въехал в бетонное ограждение: есть погибший. Подробности, фото и видео

В Святошинском районе Киева в среду, 24 декабря, Porsche Cayenne на скорости въехал в бетонное ограждение, в результате чего автомобиль перевернулся. К сожалению, водитель машины погиб на месте ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства смертельной аварии установят правоохранители.

ДТП на Берестейском проспекте

"Полиция работает на месте смертельного ДТП в Святошинском районе. Предварительно установлено, что сегодня около 14:40 водитель Porsche Cayenne, двигаясь по Берестейскому проспекту, совершил столкновение с бетонным ограждением, в результате чего авто перевернулось", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что водитель автомобиля, к сожалению, от полученных телесных повреждений погиб. На опубликованных фото и видео можно увидеть последствия ДТП – Porsche превратился в груду металла.

Ситуация с аварийностью

