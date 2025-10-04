На Киевщине легковушка на скорости съехала в кювет и перевернулась: есть погибшие. Подробности и фото

В Белоцерковском районе Киевской области автомобиль Toyota на скорости съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП погибли два человека, тела которых из искореженной машины деблокировали спасатели.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Все обстоятельства и причину смертельной аварии установят правоохранители.

По словам спасателей, в субботу, 4 октября в 8:08 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о ДТП в поселке Ракитное.

"По прибытию на место происшествия спасателями установлено, что легковой автомобиль Toyota RAV4 съехал в кювет. С помощью шанцевого инструмента и бензореза спасатели деблокировали из автомобиля двух погибших", – добавили в пресс-службе.

В ГСЧС уточнили, что на месте происшествия работали 4 спасателя и одна единица техники.

