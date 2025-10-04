На Киевщине легковушка на скорости съехала в кювет и перевернулась: есть погибшие. Подробности и фото
В Белоцерковском районе Киевской области автомобиль Toyota на скорости съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП погибли два человека, тела которых из искореженной машины деблокировали спасатели.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Все обстоятельства и причину смертельной аварии установят правоохранители.
Что известно
По словам спасателей, в субботу, 4 октября в 8:08 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о ДТП в поселке Ракитное.
"По прибытию на место происшествия спасателями установлено, что легковой автомобиль Toyota RAV4 съехал в кювет. С помощью шанцевого инструмента и бензореза спасатели деблокировали из автомобиля двух погибших", – добавили в пресс-службе.
В ГСЧС уточнили, что на месте происшествия работали 4 спасателя и одна единица техники.
Ситуация с аварийностью
В Белоцерковском районе Киевской области произошло ДТП с участием легковушки и маршрутного автобуса. В результате столкновения один человек погиб, есть пострадавшие.
Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области микроавтобус врезался в отбойник, в результате чего металлическая конструкция ограждения пробила насквозь машину. К сожалению, есть погибший и пострадавший.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!