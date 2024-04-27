"Летают" и грубо нарушают ПДД: статистика смертельных ДТП в Украине за первый квартал 2024 года

Согласно данным патрульной полиции, в Украине только в марте зафиксировали 1653 ДТП с пострадавшими, в результате которых погибли 226 человек, а еще 2028 получили травмы. Всего за первый квартал в стране произошло 4528 таких аварий: 595 человек погибли, 5740 – пострадали.

Большинства смертельных столкновений можно было бы избежать – для этого нужно всего-то соблюдать правила дорожного движения, в частности не "летать" и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Но, к сожалению, по нашим дорогам продолжают разъезжать множество безответственных граждан.

Детальнее о причинах печальной статистики читайте в материале OBOZ.UA.

Водителей не пугают ни штрафы, ни тюрьма

Ужесточение ответственности за грубое нарушение ПДД не останавливает водителей – они и дальше превышают скорость, ездят пьяными за рулем, не обращают внимания ни на разметку на дорогах, ни на светофоры. Нарушители не боятся ответственности, а некоторые из них пытаются предлагать взятки полицейским прямо на месте аварии.

Согласно статистике правоохранителей, за первые три месяца 2024 года чаще всего ДТП происходили из-за нарушения безопасной скорости – 1793. "Полеты" на дорогах привели к гибели 316 человек, а еще 2298 – получили травмы.

Нарушения правил маневрирования занимают второе место – 931 автопроисшествие, 87 человек погибли, а еще 1208 были травмированы.

Нарушение правил проезда пешеходных переходов – это третье место в ужасном рейтинге – 383 аварии. Игнорирование ПДД в этом случае привело к гибели 13 человек, а еще 391 получили травмы.

На четвертом месте – нарушение правил проезда перекрестков. В течение первого квартала 2024 года было зафиксировано 362 таких ДТП, а травмы разной степени тяжести получили 523 человека, 9 – погибли.

Даже появление отдельной статьи в Уголовном кодексе Украины, усилившей ответственность за ДТП с потерпевшими, совершенное в состоянии опьянения, не пугает украинцев. С января по март включительно полицейские зафиксировали 178 аварий: 28 погибших и 250 травмированных.

Где фиксируют больше всего ДТП

Первое место по аварийности занимает Днепропетровская область – 393 ДТП. Там за первые три месяца погиб 31 человек, а травмы получили еще 489 человек.

Киев стабильно остается одним из лидеров по количеству аварий в Украине. За первый квартал в столице произошло 367 аварий, жертвами которых стали 13 человек, а еще 412 пострадали.

Третье место занимает Львовщина. Здесь полицейские зафиксировали 293 ДТП, в которых погибли 28 человек, а еще 343 были травмированы.

Одесская область – на четвертом месте: с января по март включительно зафиксировали 269 аварий – 21 погибший, 299 пострадавших.

Киевская область даже без учета столицы замыкает рейтинг безответственности водителей: 236 аварий, 23 жертвы, 279 пострадавших.

Аварии с пострадавшими и погибшими при участии легковых автомобилей, автобусов и грузовиков

В селе Прилбичи Яворовского района Львовской области 12 марта в аварию попали легковушка Volkswagen и рейсовый автобус Львов – Липовец. Последний – опрокинулся, в результате чего пострадали 16 человек (среди них по меньшей мере один несовершеннолетний).

Кроме того, 17 марта, около 19:00, на автодороге Киев – Чоп, в районе села Пятничаны Стрыйского района Львовской области, в автомобильной аварии погибли два человека и получил травмы маленький ребенок. На трассе столкнулись два транспортных средства – легковушка Ford Focus и грузовик DAF.

Во вторник, 26 марта, на трассе Стрый – Изварино, вблизи села Малашевцы на Хмельнитчине, произошло ДТП с участием Mitsubishi L200 и грузовика MAN. За рулем грузового авто находился 39-летний житель Винницкой области, а легковушкой управлял мужчина 19 лет. Он и его 15-летний пассажир от полученных травм погибли на месте. Оба были жителями Хмельницкой области.

Ответственность

Следует отметить важный момент – Уголовный кодекс Украины предусматривает суровое наказание за нарушение ПДД, повлекшее трагические последствия. В частности, согласно части 2 статьи 286 УК (ДТП, последствия которого повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение) виновному грозит:

лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

А согласно части 3 статьи 286-1 УК (нарушения ПДД, совершенные в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, если они повлекли смерть потерпевшего) грозит:

лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

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