Избиение девочки в Белой Церкви: резонансное дело направлено в суд

В Киевской области будут судить группу подростков, обвиняемых в пытках 12-летней девочки в Белой Церкви и вымогании у нее денег. Резонансное событие произошло в январе этого года.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт и ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера в отношении группы подростков, которые совершили насильственные действия в отношении 12-летней девочки и потребовали у нее деньги", – говорится в сообщении.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области группа подростков избила 12-летнюю девочку. Свои действия несовершеннолетние снимали по телефону. 16-летнему юноше, фигурирующему среди других участников избиения, сообщено о подозрении по факту пытки малолетней и вымогания у нее средств.

Стоит добавить, что в сети опубликовали запись с издевательством над девочкой – подростки избивали ее и оскорбляли. Для просмотра видео перейдите по ссылке. Внимание, 18+.

Как сообщал OBOZ.UA, девочку Ярославу, которую избили подростки в Белой Церкви, на встречу пригласил один из знакомых. Пострадавшая является переселенкой и просто пыталась найти друзей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!