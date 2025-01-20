В Киевской области группа подростков избила 12-летнюю девочку. Подробности дела и видео

В Белой Церкви Киевской области группа подростков избила 12-летнюю девочку. Свои действия несовершеннолетние снимали по телефону.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. По этому факту уже начато расследование.

"В полицию от матери поступило сообщение, что подростки избили ее 12-летнюю дочь в Белой Церкви. В ходе проверки правоохранители выяснили, что телесные повреждения малолетний нанесли трое несовершеннолетних – ровесница потерпевшей, 15 и 16-летние ребята", – добавили в пресс-службе.

По словам правоохранителей, при установке обстоятельств происшествия они обнаружили видео с избиением девочки. По факту избиения малолетнего ребенка открыто уголовное производство. Впоследствии полицейские предоставят правовую оценку действиям каждого из фигурантов на видео согласно требованиям действующего законодательства.

Стоит добавить, что в сети опубликовали запись с издевательством над девочкой – подростки избивали ее и оскорбляли. Для просмотра видео перейдите по ссылке. Внимание, 18+.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева посреди футбольного поля девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу. Правоохранители быстро установили всех несовершеннолетних участников инцидента и вместе с родителями пригласили в управление полиции.

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