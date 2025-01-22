Пыталась найти друзей: всплыли новые подробности избиения 12-летней девочки-переселенки в Белой Церкви

Девочку Ярославу, которую избили подростки в Белой Церкви, на встречу пригласил один из знакомых. Пострадавшая является переселенкой и просто пыталась найти друзей.

Видео дня

Об этом рассказала тетя ребенка, передает Телеканал Киев. Расследование по делу о пытках и вымогательствах продолжается.

По ее словам, пострадала 12-летняя девочка Ярослава – переселенка, просто пытавшаяся найти друзей. В день, когда ребенка избили, ему позвонил один из мальчиков, с которым она общалась, и предложил встретиться и прогуляться, на что она согласилась.

"Она (девочка. – Ред.) спросила у мамы, мама сказала, что да, возьми еще собаку с собой. Он (мальчик, пригласивший на встречу. – Ред.) ее ждал и они пошли в этот парк. Там уже ожидала ее вся эта компания (подростков. – Ред.)", – рассказала тетя пострадавшего ребенка.

По ее словам, дети, причастные к резонансному событию, проживают в том же районе Белой Церкви, что и 12-летняя девочка. По ее словам, за две недели до инцидента Ярослава встретилась с одной из девушек, которая предложила ей покурить траву, но та отказалась.

Информация, которую ей предлагали подобное разлетелась школой и этот рассказ "дошел до инициатора избиения", что в дальнейшем, по словам тетки, и стало причиной резонансного случая. Пока состояние девушки очень подавлено, "она оторвана от жизни".

Напомним, в понедельник, 20 января, 16-летнему подростку сообщили о подозрении по факту пыток и вымогательств средств во время военного положения (ему грозит до 12 лет лишения свободы).

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители расследуют факт пыток и вымогательств денег у 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области. Установлены личности участников резонансного события.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!