Хотел отомстить бывшей: в Киеве задержали мужчину, устроившего пожар в многоэтажке. Фото

В Киеве задержали мужчину, который устроил пожар – поджег дверь квартиры. По его словам, он сделал это, чтобы отомстить бывшей любимой

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратилась женщина с уведомлением о том, что ее бывший сожитель поджег дверь ее квартиры в Голосеевском районе столицы. Работники ГСЧС оперативно потушили огонь.

"Патрульные задержали 40-летнего нарушителя недалеко от места совершения уголовного правонарушения. Свои действия он объяснил оскорблением на прежнюю", – уточнили в полиции.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в умышленном повреждении имущества, совершенном путем поджога. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Дарницком районе Киева правоохранители задержали мужчину, который поджег три автомобиля жительницы столицы и с топором набросился на ее сожителя. Как оказалось, таким образом он хотел отомстить бывшей возлюбленной.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который из-за мести поджег дверь бывшей девушке. Так ревнивец отреагировал на то, что она стала встречаться с другим.

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