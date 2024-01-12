В Киеве будут судить ревнивца: поджег дверь квартиры бывшей девушки, потому что начала жить с другим. Фото

В Киеве будут судить мужчину, который из-за мести поджег дверь бывшей девушке. Так ревнивец отреагировал на то, что она стала встречаться с другим.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, событие произошло в начале ноября прошлого года в Подольском районе столицы. Тогда в полицию поступил вызов о возгорании входной двери квартиры в многоэтажном доме.

"Во время общения с владелицей дома следователи установили, что накануне к нему приходил мужчина, с которым она разорвала отношения. Узнав о том, что женщина проживает с другим, злоумышленник ушел, однако впоследствии принял решение отомстить. Киевлянин приобрел в ближайшем магазине спирт, которым облил дверь и поджег ее", – рассказали в пресс-службе.

Следствие по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, в Дарницком районе Киева задержали двух ранее судимых мужчин, которые могут быть причастны к поджогу авто. По предварительной информации, организатор преступления решил таким образом отомстить владельцу машины из-за проблем с долгами.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе столицы в четверг, 16 ноября, произошел пожар у здания СТО. Предварительно это произошло в результате поджога, из-за чего один человек пострадал, а также огнем повреждены помещения и пять автомобилей.

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