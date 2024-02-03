В Киеве ревнивец поджег три автомобиля бывшей любимой и с топором набросился на ее сожителя. Фото

В Дарницком районе Киева правоохранители задержали мужчину, который поджег три автомобиля жительницы столицы. Как оказалось, таким образом он хотел отомстить бывшей возлюбленной.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратился местный житель и сообщил, что на территории частного домовладения бывший муж его сожительницы бросается на него с топором и поджег три автомобиля.

"На месте происшествия правоохранители задержали 42-летнего мужчину и изъяли у него топор с пятнами вещества бурого цвета. Подозреваемый решил отомстить бывшей жене, прошел к ее дому и начал выгонять сожителя и пытался ударить его топором, нанеся телесные повреждения. Затем ревнивец облил горючей смесью часть дома и три машины, которые находились во дворе дома и поджег. Хозяйственные здания и автомобили спасти не удалось", – рассказали в пресс-службе.

По факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, причинившего имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенном путем поджога, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который из-за мести поджег дверь бывшей девушке. Так ревнивец отреагировал на то, что она стала встречаться с другим.

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