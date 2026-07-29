Число жертв удара РФ по Киевской области возросло до 12: в больнице скончался 20-летний парень

Число жертв удара РФ по выставке в Киевской области 24 июлявозросло до 12 человек. В больнице от тяжелых ранений скончался 20-летний молодой человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. Вечная память жертве российского террора.

Что известно

"Увеличилось число жертв российского удара по Киевской области 24 июля. В больнице скончался 20-летний молодой человек, получивший тяжелые ранения в результате российской атаки на Киевскую область 24 июля. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось", – говорится в сообщении.

Таким образом, число погибших в результате вражеского удара возросло до 12.

Главные истории дня

Террористическая атака РФ

Напомним, в пятницу, 24 июля, страна-террорист Россия нанесла ракетный удар по Киевской области. В результате обстрела, к сожалению, в тот день погибли 10 человек и около 100 получили ранения. По факту военного преступления начато досудебное расследование.

В понедельник, 27 июля, стало известно, что число жертв удара РФ по выставке в Киевской области 24 июля увеличилось до 11 человек. В больнице от полученных ранений скончался 66-летний гражданин Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали главного организатора мероприятия под Киевом, по которому в пятницу, 24 июля, Россия нанесла ракетный удар. По данным следствия, разрешения на проведение, в частности, выставки, от компетентных органов он не получал.

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