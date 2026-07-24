На Киевщине в результате ракетного удара РФ погибли десять человек, около ста пострадали: под ударом была выставка вооружений. Фото

В пятницу, 24 июля, страна-террорист Россия нанесла ракетный удар по Киевской области. В результате обстрела, к сожалению, в результате обстрела погибли 10 человек и около 100 пострадали.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. На месте работают все экстренные службы.

Что известно

"Сейчас в Киевской области продолжается спасательная операция после удара российских ракет. На данный момент известно о десятках пострадавших. Известно также, что, к сожалению, шесть человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Продолжается выяснение всех обстоятельств и судьбы людей. На месте работают все необходимые службы", – говорится в сообщении.

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Впоследствии сообщение о ракетном ударе по локации, где находились представители украинской оборонной индустрии, подтвердили в Украинском совете оружейников. Там подчеркнули, что информация о точном месте пребывания участников публично не распространялась.

"К сожалению, есть погибшие и раненые. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Обстоятельства удара устанавливают компетентные органы. Просим воздержаться от распространения фото и видео с места, геолокации, информации о пострадавших, компаниях и других деталях, которые могут повредить людям, работе Сил обороны или следствию", – сообщили в пресс-службе.

Также в Раде добавили, что не были организатором мероприятия, однако находятся на связи с коллегами и оказывают необходимую поддержку.

Как сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, по состоянию на 14:01 известно о 10 погибших, а еще около 100 человек получили ранения разной степени тяжести.

По факту военного преступления начато досудебное расследование (ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Кроме того, следователи открыли производство по факту возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей во время организации и проведения мероприятия, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям (ч. 3 ст. 367 УК Украины).

По его словам, следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, кто согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.

Последствия террористической атаки РФ

В Киевской ОВА сообщили, что белее всего в результате террористической атаки РФ пострадал Бучанский район Киевщины.

"По предварительной информации, удар был нанесен по территории частного полигона, где проходили мероприятия. Пока эта информация тщательно проверяется", – уточнили в КОВА.

В пресс-службе добавили, что на местах ударов работают все экстренные и оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

Со своей стороны, советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) в социальной сети Facebook сообщил, что его команда, судя по сообщению, находилась на месте прилета, но, к счастью, не пострадала.

"Друзья, спасибо, со мной всё нормально. Команда жива", – написал он.

Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, по предварительной информации, для удара по Киевской области врагом были применены три баллистические ракеты, одну из которых удалось перехватить, а две – к сожалению, нет.

Также, комментируя информацию о проведении мероприятий, куда прилетели вражеские боеприпасы, он напомнил, что в ВСУ уже давно запрещено проведение публичных мероприятий и больших собраний.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 июля Россия совершила новую воздушную атаку на Украину. Противник задействовал 5 ракет и 180 дронов различных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 164 вражеские цели.

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