Ракетный удар по выставке под Киевом: правоохранители задержали главного организатора мероприятия. Фото и подробности

Правоохранители задержали главного организатора мероприятия под Киевом, по которому в пятницу, 24 июля, Россия нанесла ракетный удар. По данным следствия, разрешения на проведение, в частности, выставки, от компетентных органов он не получал.

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Об этом в своём Telegram-канале сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

"Война не прощает безответственности. 10 погибших. Самому молодому было всего 19 лет. Сто раненых. Разрушенные дома. Люди, потерявшие своих родных. Животные, погибшие или искалеченные. За этим ударом стоит Россия. Именно она совершила очередное военное преступление. Но следствие также устанавливает обстоятельства, которые могли увеличить масштабы этой трагедии", – написал Кравченко.

Как сообщил генпрокурор, было установлено, что одна из ассоциаций оружейников, без каких-либо согласований с военным командованием, ОВА и РВА, а также другими уполномоченными органами, организовала масштабное мероприятие. К участию в нем были приглашены военные, представители государственных органов, международные партнеры и бизнес. Программой была предусмотрена, в частности, демонстрация средств противовоздушной обороны.

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Отмечается, что на открытую площадку пригласили более 300 человек, однако ближайшее укрытие площадью всего 34 квадратных метра находилось примерно в 100 метрах от места проведения мероприятия. Это означает, что сотни людей с самого начала находились в условиях очевидного риска для безопасности.

Следствие установило, что приглашения участникам были разосланы за девять дней до мероприятия, а точное место и время сообщили за сутки. Сейчас правоохранители проверяют, могли ли эти действия способствовать тому, что противник получил возможность подготовить целенаправленный удар.

Кравченко добавил, что главный организатор мероприятия задержан – ему сообщили о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей за собой гибель людей (ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). В ближайшее время суд определит ему меру пресечения – подозреваемый из-за незначительных травм находится под конвоем в медицинском учреждении.

Кроме того, правоохранительные органы провели обыски в офисе ассоциации и по местам жительства лиц, которые могут быть причастны к организации этого мероприятия.

"Будет дана отдельная правовая оценка действиям или бездействию всех должностных лиц, которые были обязаны реагировать на потенциальные риски. Мы проверяем деятельность соответствующих подразделений Национальной полиции, СБУ, органов государственной власти, местного самоуправления и военного командования. Насколько надлежащим образом осуществлялся мониторинг ситуации с безопасностью, своевременно ли выявлялись и оценивались потенциальные угрозы, принимались ли предусмотренные законом меры реагирования и могли ли действия или бездействие ответственных должностных лиц повлиять на развитие событий", – резюмировал Кравченко.

Террористическая атака РФ

В пятницу, 24 июля, страна-террорист Россия нанесла ракетный удар по Киевской области. В результате обстрела, к сожалению, погибли 10 человек и около 100 пострадали. По факту военного преступления начато досудебное расследование.

Как писал OBOZ.UA, руководительница центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентина Савицкая погибла 24 июля во время российского ракетного обстрела Киевской области. О её смерти сообщили после атаки, унесшей жизнь сотрудницы УГО.

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