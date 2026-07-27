Увеличилось число жертв удара РФ по выставке под Киевом: скончался дипломат Мальтийского ордена. Фото

Число жертв удара РФ по выставке в Киевской области 24 июля возросло до 11 человек. В больнице скончался 66-летний гражданин Украины, дипломат Мальтийского ордена.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. Вечная память жертве российского террора.

Что известно

Как сообщили правоохранители, к сожалению, увеличилось число погибших в результате российского удара по Киевской области 24 июля.

"В результате полученных ранений в больнице скончался 66-летний мужчина, гражданин Украины, дипломат Мальтийского ордена. Таким образом, общее число жертв вражеской атаки увеличилось до 11. Выражаем искренние соболезнования родным и близким всех погибших", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в понедельник, 27 июля, началось судебное заседание, на котором выбирают меру пресечения организатору выставки. В прокуратуре подчеркнули, что, учитывая все имеющиеся риски, будут настаивать на содержании под стражей без права внесения залога.

Главные истории дня

Террористическая атака РФ

В пятницу, 24 июля, страна-террорист Россия нанесла ракетный удар по Киевской области. В результате обстрела, к сожалению, погибли 10 человек и около 100 получили ранения. По факту военного преступления начато досудебное расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали главного организатора мероприятия под Киевом, по которому в пятницу, 24 июля, Россия нанесла ракетный удар. По данным следствия, разрешения на проведение, в частности, выставки, от компетентных органов он не получал.

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