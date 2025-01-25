Четверо девочек от 11 до 15 лет: полиция установила всех участниц избиения школьницы на Оболони. Фото

Столичная полиция по факту избиения школьницами девочки на Оболони установила всех причастных. Среди них непосредственно13-летняя пострадавшая и четыре девочки, в возрасте от 11-ти до 15-ти. В том числе и две школьницы, наносившие потерпевший удары по лицу.

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Об этом сообщила полиция Киева. Правоохранители уточнили, что возбудили уголовное производство по факту избиения школьницы в Оболонском районе.

"Сейчас несовершеннолетние вместе с родителями и законными представителями находятся в территориальном управлении полиции, где дают объяснения по поводу указанных событий. Кроме того, с подростками работают ювенальные полицейские, представители социальных служб и администрации учебных заведений", – отметили правоохранители и показали соответствующее фото (ниже).

Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса – побои и пытки. Санкция второй части указанной статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет.

В полиции установили обстоятельства избиения. По предварительной информации, девочки позвали на прогулку потерпевшую, а затем между ними начался конфликт. Одна из них вытащила телефон и начала снимать видео, как другие двое наносили 13-летней школьнице телесные повреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, это событие произошло еще 19 января. Правоохранители увидели соответствующее видео во время мониторинга соцсетей 23 января.

Ранее в Белой Церкви Киевской области группа подростков избила 12-летнюю девочку. Свои действия несовершеннолетние также снимали на телефон. 16-летнему юноше, фигурирующему среди других участников избиения, сообщено о подозрении по факту пытки малолетней и вымогания у нее средств. Он находится под стражей.

Также мы писали о новых подробностях по делу вокруг избиения девушки в Белой Церкви. Пострадавшая – переселенка, просто пытавшаяся найти друзей.

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