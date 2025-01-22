Избиение девочки в Белой Церкви: суд избрал меру пресечения 16-летнему подозреваемому. Подробности и фото

Суд избрал меру пресечения 16-летнему парню, который подозревается в избиении 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области и вымогании у нее денег. Он будет находиться под стражей.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

"Суд избрал меру пресечения несовершеннолетнему за пытки и вымогательства денег у 12-летнего ребенка в Белой Церкви. На время досудебного расследования несовершеннолетний два месяца будет находиться под стражей без возможности внесения залога", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что правоохранители переквалифицировали действия всех участников преступления и осуществляют досудебное расследование по факту пытки, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УКУ). Санкция статьи предусматривает максимальный срок наказания до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в понедельник, 20 января, 16-летнему подростку сообщили о подозрении по факту пыток и вымогательств средств во время военного положения (ему грозит до 12 лет лишения свободы).

Добавим, что стражи порядка резонансное избиение 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области расследуют как факт пытки и вымогательства денег. Установлены личности участников резонансного события.

Как сообщал OBOZ.UA, девочку Ярославу, которую избили подростки в Белой Церкви, на встречу пригласил один из знакомых. Пострадавшая является переселенкой и просто пыталась найти друзей.

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