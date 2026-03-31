Более 200 ДТП с пострадавшими: страшная статистика аварийности в Киеве и области за февраль

Февраль, как и январь, не стал исключением в печальной статистике ДТП с пострадавшими, которые фиксировали в столице и Киевской области. В течение второго месяца 2026 года в регионе произошло более 200 таких аварий, жертвами которых стали почти 20 человек. Этих столкновений, принимая во внимание сложные погодные условия, можно было бы избежать, если соблюдать правила дорожного движения, в частности, не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

Подробнее о причинах печальной статистики, опубликованной Патрульной полицией Украины, читайте в материале OBOZ.UA.

Где фиксируют больше всего ДТП?

Столица Украины в феврале заняла третье место в страшном рейтинге по количеству ДТП в Украине (на первом, второй месяц подряд – Днепропетровская – 124). В Киеве произошло 102 аварии, которые привели к травмированию 117 человек, и унесли жизни 8 граждан.

Киевская область оказался на четвертом месте – течение второго месяца года произошло 97 ДТП, в которых 10 человек погибли, а пострадали – 118.

В общем, в течение января-февраля 2026 года в Киеве было зафиксировано 204 аварии, которые унесли жизни 16 человек, и в которых травмировались 225. На Киевщине за этот период произошло 209 ДТП, в которых пострадало 269 граждан, а погибло – 23.

Страдают дети и пешеходы

К сожалению, часть страшной статистики аварийности на дорогах не обходится без случаев, где участниками ДТП являются дети. В феврале на дорогах столицы произошло 3 ДТП в которых пострадало 5 детей. На Киевщине – 9 аварий, после которых медицинская помощь понадобилась 11 несовершеннолетним жителям области. К счастью, погибших за этот период не зафиксировано.

Кроме того, в результате нарушения правил дорожного движения страдают и пешеходы. В столице в течение февраля зафиксировано 51 ДТП, в результате которых 9 человек погибли, а еще 47 – были травмированы. В Киевской области произошло 34 аварии, которые унесли жизни 2 человек, а еще 31 – пострадали.

Самые громкие аварии февраля

Под Киевом 2 февраля на Гостомельской трассе произошло масштабное ДТП с участием четырех машин. Предварительно полицейские установили, что водитель Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Газель". В результате этоговодитель грузовика погиб на месте происшествия. С ним в салоне также находился пассажир, он с телесными повреждениями и переломом позвоночника был госпитализирован.

После первого столкновения автомобиль Toyota зацепил Mersedes-Benz, который в дальнейшем по инерции столкнулся с Chevrolet Aveo. Медики госпитализировали водителей Toyota и Chevrolet Aveo с телесными повреждениями различной степени тяжести.

В Белоцерковском районе Киевской области 5 февраля на трассе Киев – Одесса произошло ДТП с участием трех микроавтобусов.

"По прибытии на место происшествия спасателями установлено, что в результате столкновения трех микроавтобусов погибла женщина 1967 года рождения и два человека травмированы", – рассказали в ГСЧС.

С помощью гидравлического инструмента также были деблокированы два человека и переданы работникам экстренной медицинской помощи.

В Киеве 10 февраля произошло ДТП с участием двух грузовиков и маршрутки. Предварительно было установлено, что 59-летний водитель грузовика Volvo на скорости столкнулся с маршрутным автобусом "Богдан", который двигался в попутном направлении.

От удара автобус в неуправляемом состоянии столкнулся с грузовым автомобилем Ford, который в этот момент совершал поворот на прилегающую территорию. В результате аварии 65-летний водитель маршрутки, а также трое его пассажирок – 41, 44 и 49 лет, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Стоит добавить, что не только нарушения ПДД приводят к аварии. Так, в Киеве в понедельник, 16 февраля, из-за ночного снегопада образовались многочисленные пробки. В результате осадков и гололеда на дорогах города зафиксировано много ДТП в разных районах.

В частности, на Саперном поле произошла авария с участием сразу 6 автомобилей, где один из них не смог выбраться наверх, начал съезжать назад и столкнулся с другими, которые стояли внизу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине планируют усилить ответственность за нарушение ПДД (правил дорожного движения), в частности за превышение скорости. Среди прочего предлагается отменить норму о разрешенном превышении менее чем на 20 км/ч, а максимальный штраф повысить до 3 400 грн.

