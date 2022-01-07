В Днепре нашли тело неизвестной женщины: ее лицо уже изгрызли собаки. Фото 18+

В Днепре посреди улицы был обнаружен труп женщины. Не исключено, что тело пролежало там некоторое время, так как его уже начали грызть собаки.

Инцидент произошел в пятницу, 7 января, в Индустриальном районе на улице Батумской. Об этом сообщило местное издание "Информатор".

Женщина лежала рядом с теплотрассой возле больницы №6. Личность умершей до сих пор не установлена. По данным журналистов, это могла быть бездомная.

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Что именно случилось и как умерла жертва, данных нет. На месте ЧП работали сотрудники Национальной полиции. Не уточняется, кто обнаружил тело и вызвал копов.

"Информатор" также опубликовал фото с места инцидента. Заявляется, что кожа на голове женщины была повреждена бездомными собаками.

Судя по снимку, на женщине не было верхней одежды, а лишь легкая серая кофта. Причину смерти предстоит выяснить экспертам.

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Напомним, в городе Апостолово (Днепропетровская область) около вокзала нашли тело 29-летней местной жительницы. Горло погибшей было перерезанным, после убийства ее пытались сжечь. По предварительной информации, перед смертью жертву изнасиловали.

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