На Днепропетровщине обнаружили мертвой женщину: перед смертью ее изнасиловали, а тело пытались сжечь – СМИ

В городе Апостолово, что в Днепропетровской области, около вокзала обнаружили тело женщины. Горло погибшей было перерезанным, после убийства ее пытались сжечь.

По предварительной информации, перед смертью ее изнасиловали. Об этом сообщает местное издание "Свои".

Личность убитой уже установили, ней оказалась 29-летняя местная жительница.

По информации СМИ, в компании, в которой отдыхала женщина, во время распития спиртных напитков возник конфликт. Однако как он перерос в убийство, пока неизвестно.

На место происшествия выехали следователи отделения полиции №8, оперативники и руководство Криворожского районного управления полиции, а также эксперты-криминалисты и кинологи с собаками.

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Судебно-медицинский эксперт насчитал на теле жертвы 12 ножевых ранений. Они были нанесены в районе груди, шеи и лица. Кроме того, специалисты предварительно подтвердили и факт изнасилования женщины.

По подозрению в убийстве был задержан 29-летний житель Зеленодольска. Однако мужчина пока отрицает свою причастность к преступлению. Тем временем, в соцсетях уже опубликовали фото подозреваемого и рассказали подробности. Местный Telegram-канал "Х….. Днепр" сообщил, что задержанный уверяет, что занялся сексом с жертвой, когда та была ещё жива и, якобы, согласна.

Но на его куртке и трусах обнаружили следы крови и экскрементов убитой. Окровавленный нож с места преступления тоже принадлежит ему.

Правоохранители пока не комментируют происшествие.

В Новоград-Волынском Житомирской области 31-летний мужчина прямо на улице убил женщину, нанеся ей удар острым предметом в шею. Оказалось, что подозреваемый за два года до преступления был признан недееспособным из-за проблем с психическим здоровьем.

Ранее в Киеве в квартире жилого дома, расположенного на проспекте Правды, 4а, обнаружили расчлененное тело 40-летней женщины. Личность погибшей установлена, а подозреваемый задержан.

Также в Киеве на улице Приречной прохожий обнаружил тело женщины со следами насилия. Потерпевшей оказалась 37-летняя уроженка Черниговской области.