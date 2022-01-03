В Днепре во время катания на санках погиб мужчина, а его дочь попала в больницу

В Днепре произошла трагедия во время катания на санках. Отец вместе с дочерью врезались в электроопору.

Инцидент случился 2 января в парке "Зеленый гай". Об этом сообщает местное издание Dnepr Info.

В результате столкновения мужчина погиб на месте. Его дочь получила травму черепа, ее госпитализировали.

Напомним, что в 2020 году похожий инцидент произошел в Люботине Харьковской области. Тогда двое парней катались на санках, привязав их к автомобилю. В какой-то момент их занесло на встречную машину, в результате чего произошло столкновение. Соответствующее видео инцидента было опубликовано в январе 2021 года.

Также на Харьковщине 11-летний мальчик ударился головой, когда съезжал на санках с горки. От полученной травмы он скончался.

Несколькими годами ранее обоз писал, что в Луганской области водитель на смерть сбил ребенка на санках.