В Днепре конфликт между курьером и заказчиком обернулся стрельбой: выяснились детали ЧП

В Днепре на Запорожском шоссе недалеко от ТЦ "Дафи" заказчик Glovo напал на курьера с ножом. Защищаясь, последний достал стартовый пистолет и сделал два выстрела.

Как сообщило местное издание Gorod.dp.ua, инцидент произошел вечером 21 ноября. Отмечается, что в результате конфликта никто не пострадал, причины конфликта остаются неизвестными.

По информации издания, во время стрельбы мужчина с ножом спрятался за автомобилем курьера и порезал шины, что увидел проезжавший мимо патруль полицейских. Заказчик посетовал, что оппонент первым начал конфликт и стрельбу.

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Позже сотрудник Glovo обратился в полицию и сообщил о ножевом нападении. Вместе с патрульными он вернулся на место происшествия. В присутствии понятых у мужчин забрали пистолет и нож, детали происшествия выясняют следователи.

Со своей стороны, в компании Glovo сообщили, что изучают детали инцидента и, в случае необходимости, готовы сотрудничать с правоохранительными органами по вопросам расследования этого дела, а также предоставить всю необходимую информацию, способствующую установлению обстоятельств происшествия.

Отметим, что Glovo – это трехсторонняя платформа, объединяющая пользователей приложения, партнеров и курьеров. Курьеры не сотрудники компании Glovo, а независимые субъекты, которые подключаются и отсоединяются от платформы по собственному желанию.

Напомним, в Одессе неадекватный мужчина угрожал продавцам мясного магазина пистолетом. Он произвел несколько выстрелов в воздух и скрылся в подъезде жилого дома. 39-летний мужчина владеет травматическим пистолетом на законных основаниях.

В Днепре 20 ноября произошел конфликт со стрельбой у бара. Обошлось без огнестрельных ранений. В заведении, расположенном в самом центре города возле гостиницы "Днепропетровск", отдыхали две компании. Ссора произошла из-за девушки. В результате драки пострадали несколько человек, медики скорой оказали им помощь на месте. На вызов прибыли сразу 11 экипажей патрульной полиции, в настоящее время личности всех сторон конфликта установлены.

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