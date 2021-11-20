В центре Днепра произошел конфликт со стрельбой из-за девушки. Фото и все подробности

В Днепре ночью в субботу, 20 ноября, около 1:50 произошел конфликт со стрельбой возле бара Lounge Terrace 33 на Сичеславской Набережной, 33. При этом обошлось без огнестрельных ранений.

В заведении, которое находится в самом центре города возле гостиницы "Днепропетровск", отдыхали две компании. Как пишет "Информатор", ссора произошла из-за девушки.

В баре изначально находились 20-летний и 21-летний парни с девушкой. Спустя время туда на Lexus приехали 46-летний горожанин с 36-летним водителем, 35-летним другом и двумя девушками. Мужчины из двух компаний встретились в туалете заведения, где и начался конфликт.

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"Днепр оперативный" сообщает, что в первой компании оказалась бывшая девушка одного из новоприбывших гостей, а причиной стычки стала ревность.

Вскоре, однако, ссора утихла, но лишь на первый взгляд. Друг одного из участников инцидента позвонил своим родителям и сказал, что им угрожают расправой. Тогда группа этих людей тоже пришла к бару, вооружившись ножами и отвертками.

Уже на улице началась потасовка, в которой участвовали 8-10 человек. Водитель Lexus достал карабин и произвел несколько выстрелов в воздух, после чего оружие у него выхватил отец одного из парней. Мужчина унес винтовку в неизвестном направлении.

В результате драки пострадали несколько человек, медики скорой оказали им помощь на месте. На вызов прибыли сразу 11 экипажей патрульной полиции, на данный момент личности всех сторон конфликта установлены.

Правоохранители выясняют все детали случившегося, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове в вагоне метро произошел конфликт между бывшим сотрудником налоговой полиции и двумя студентами из-за ношения маски. Все закончилось стрельбой.