В Николаеве застрелили бизнесмена: убийца поджидал его в дворе. Фото и все подробности

В среду, 17 ноября, в центре Николаева застрелили бизнесмена и еще одного человека ранили. Недалеко от места убийства полиция нашла ружье в крови, но самому стрелку удалось скрыться.

Как сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области, местные жители услышали выстрелы около 20:15 по улице Сенной. На месте происшествия у одного из подъездов полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Также сообщается об еще одном раненном человеке. Правоохранительные органы ввели в городе специальную полицейскую операцию для поиска преступника (Чтобы посмотреть фото доскрольте до конца страницы).

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Ружье с пятнами крови обнаружили в нескольких кварталах от места убийства во дворе многоэтажного. Оружие направили на экспертизу, чтобы выяснить с него ли стреляли в мужчину.

Ведомости по указанному факту внесены в ЕРДР по ст. 115 УК "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

По информации местного издания Новости-Н, убитым оказался предприниматель Игорь Плиндык, связанный со строительным бизнесом. Сообщается, что погибший вместе с девушкой заехал на автомобиле во двор, где их уже поджидал вооруженный убийца. Когда в мужчину выстрелили, он попытался убежать, но возле подъезда его застрелили. Спутницу бизнесмена убийца не тронул.

В свою очередь источник в Нацполиции сообщил изданию Преступости.НЕТ, что убийство не было заказным, а произошло в результате внезапного конфликта. Также в полиции подтвердили информацию о двух подозреваемых. Ими якобы являются мужчина с девушкой возрастом около 30 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 ноября в городе Рубежное Луганской области обнаружили тело патрульного полицейского Александра Фахруддинова с признаками насильственной смерти. В городе была введена полицейская операция по выявлению и задержанию лица, причастного к убийству. Подозреваемого уже задержали. Им оказался сослуживец погибшего - 24-летний полицейский.