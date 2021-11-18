В Харькове конфликт из-за ношения масок обернулся стрельбой: делом занялась полиция. Фото

Марина Погорилко
Расследования
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На платформе метро в Харькове произошла стрельба

В среду, 17 ноября, в Харькове в вагоне метро произошел конфликт между бывшим сотрудником налоговой полиции ГУ ГНС области и двумя студентами по поводу ношения маски. После выхода на платформу ситуация обострилась и переросла в стрельбу.

Об этом сообщил руководитель окружной прокуратуры Игорь Билодид, отметила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Инцидент произошел около 23:00. Мужчина начал делать указанным лицам замечания по поводу неправильного ношения масок – со своей стороны, они нецензурно ругались в его адрес.

Стрелявший мужчина – бывший сотрудник налоговой полиции
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После выхода из вагона, на платформе станции метро "Госпром", конфликт обострился – студенты начали толкать бывшего правоохранителя, в ответ он достал пистолет и сделал несколько выстрелов вверх и в ногу одного из студентов. Свои действия он объяснил позже необходимой самообороной.

Студенты начали толкать бывшего правоохранителя
В инциденте разбирается полиция

По факту происшествия осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

По факту происшествия осуществляется досудебное расследование
Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет
Свои действия мужчина объяснил необходимой самообороной.

Напомним, ранее в Харьковской области мужчина открыл стрельбу по сотрудникам "облэнерго". В результате пострадал один человек. Инцидент произошел в момент, когда энергетики Нововодолажского района электрических сетей приехали выключать свет. Пуля попала в одного работника предприятия.

После этого на место происшествия энергетики вызвали полицию. Стреляющему мужчине грозит уголовная ответственность.

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