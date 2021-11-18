В Харькове конфликт из-за ношения масок обернулся стрельбой: делом занялась полиция. Фото
В среду, 17 ноября, в Харькове в вагоне метро произошел конфликт между бывшим сотрудником налоговой полиции ГУ ГНС области и двумя студентами по поводу ношения маски. После выхода на платформу ситуация обострилась и переросла в стрельбу.
Об этом сообщил руководитель окружной прокуратуры Игорь Билодид, отметила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Инцидент произошел около 23:00. Мужчина начал делать указанным лицам замечания по поводу неправильного ношения масок – со своей стороны, они нецензурно ругались в его адрес.
После выхода из вагона, на платформе станции метро "Госпром", конфликт обострился – студенты начали толкать бывшего правоохранителя, в ответ он достал пистолет и сделал несколько выстрелов вверх и в ногу одного из студентов. Свои действия он объяснил позже необходимой самообороной.
По факту происшествия осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.
Напомним, ранее в Харьковской области мужчина открыл стрельбу по сотрудникам "облэнерго". В результате пострадал один человек. Инцидент произошел в момент, когда энергетики Нововодолажского района электрических сетей приехали выключать свет. Пуля попала в одного работника предприятия.
После этого на место происшествия энергетики вызвали полицию. Стреляющему мужчине грозит уголовная ответственность.
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