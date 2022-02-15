Пропавшего на Днепропетровщине 6-летнего мальчика нашли мертвым

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В селе Новопавловка в Днепропетровской области во вторник, 15 февраля, нашли мертвым шестилетнего Ярослава Галата. В этот же день он пропал, ребенка искали несколько часов.

Об этом сообщили на Facebook-странице "Поиск пропавших детей". Волонтеры объявили сбор и начали поиски ребенка.

Ярослава, как сообщается, обнаружили без признаков жизни около 19:35. Волонтеры в сообщении не указали причины смерти ребенка. Однако в комментариях пользователи, знакомые с трагедией, написали, что ребенок якобы утонул в реке.

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Отметим, что подтвержденных данных от официальных источников относительно смерти шестилетнего мальчика нет.

Как добавило издание "Информатор Днепр", о пропаже Ярослава заявили за несколько часов до того, как его тело нашли.

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