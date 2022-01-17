В Запорожской области обнаружили мертвым 11-летнего мальчика: его искали пять месяцев

11-летнего Максима Самофалова, которого разыскивали в Запорожской области, нашли мертвым. Ребенок пропал в конце августа прошлого года.

Тело Самофалова обнаружили в районе поселка городского типа Акимовка, что в Мелитопольском районе. Об этом сообщает информагентство Укринформ, ссылаясь на информацию спикера Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Елены Лебединской.

"Официально подтверждаю: мальчика, которого разыскивали с 29 августа 2021 года, нашли мертвым", - сказала она.

Детальную информацию правоохранители обещают рассказать позже. Это объясняется тем, что дело "очень сложное".

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Напомним, ученик 5-го класса школы-интерната села Терпенье Мелитопольского района пропал без вести 29 августа около 16:00. Он ушел из дома на улице Зеленой в пгт Акимовка.

В полиции тогда уточнили, что Максим мог находиться в городе Мелитополь или Запорожье. В поисках ребенка участвовали правоохранители, бойцы Национальной гвардии, кинологи и волонтеры.

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