Двухлетний мальчик, которому отчим порезал горло на Днепропетровщине, умер в больнице

В детской областной больнице Днепра 11 июля умер двухлетний Миша, которого порезал ножом экс-сожитель матери в селе Девладово. Ребенок так и не вышел из комы.

О трагедии сообщила знакомая матери, передает "Днепровская панорама". Отмечается, что эту информацию уже подтвердили в правоохранительных органах.

По словам медиков, у мальчика не было никаких шансов выжить. У него умер мозг, была значительная потеря крови, а также повреждены артерии и сосуды.

Напомним: трагедия случилась 7 июля, в селе Девладово на Днепропетровщине – 28-летний отчим взял нож и порезал горло Мише. Так он пытался отомстить матери ребенка, которая захотела с ним расстаться.

Это все произошло на глазах старшей дочери. Мальчика доставили в больницу. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В тот же день правоохранители задержали мужчину – Сергея Федотова, который зверски расправился с малышом.

Врачи изо всех сил пытались спасти пострадавшего мальчика, однако 9 июля у него диагностировали смерть мозга.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кременчуге на Полтавщине 11 июля со дна озера достали тело 8-летнего Анатолия Жолобякова. Мальчик исчез накануне во время отдыха со взрослыми, его поиски продолжались ночью и на следующий день.