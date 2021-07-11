Двухлетний мальчик, которому отчим порезал горло на Днепропетровщине, умер в больнице
В детской областной больнице Днепра 11 июля умер двухлетний Миша, которого порезал ножом экс-сожитель матери в селе Девладово. Ребенок так и не вышел из комы.
О трагедии сообщила знакомая матери, передает "Днепровская панорама". Отмечается, что эту информацию уже подтвердили в правоохранительных органах.
По словам медиков, у мальчика не было никаких шансов выжить. У него умер мозг, была значительная потеря крови, а также повреждены артерии и сосуды.
Напомним: трагедия случилась 7 июля, в селе Девладово на Днепропетровщине – 28-летний отчим взял нож и порезал горло Мише. Так он пытался отомстить матери ребенка, которая захотела с ним расстаться.
Это все произошло на глазах старшей дочери. Мальчика доставили в больницу. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.
В тот же день правоохранители задержали мужчину – Сергея Федотова, который зверски расправился с малышом.
Врачи изо всех сил пытались спасти пострадавшего мальчика, однако 9 июля у него диагностировали смерть мозга.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Кременчуге на Полтавщине 11 июля со дна озера достали тело 8-летнего Анатолия Жолобякова. Мальчик исчез накануне во время отдыха со взрослыми, его поиски продолжались ночью и на следующий день.