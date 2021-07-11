8-летнего мальчика, которого искали в Кременчуге, нашли мертвым

В Кременчуге Полтавской области со дна озера достали тело 8-летнего Анатолия Жолобякова. Мальчик исчез вечером 10 июля, его поиски продолжались ночью и на следующий день.

О том, что ребенка нашли неживым, примерно в 15:00 воскресенья сообщил "Кременчуг оперативный". Издание сослалось на информацию от районного управления полиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отметим, что трагический случай произошел на озере бывших "артскладов" в городе. Мальчик исчез из виду взрослых во время отдыха накануне, об этом в полицию сообщила его 38-летняя мать.

К поискам маленького Анатолия были привлечены все подразделения кременчугских правоохранителей, а также военнослужащие Национальной гвардии, кинологи и эксперты полиции.

Утром 11 июля специалисты прочесывали территорию, где мальчик отдыхал с родными.

К поискам подключились водолазы и спасатели с Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, а также коммунального предприятия "Кременчуг аква сервис".

Отметим: по данным ГСЧС Украины, в июне 2021 года на водоемах страны погибли 126 взрослых и 28 детей. Спасатели рассказали, что в случае взрослых основным фактором гибели было употребление алкоголя, а также чрезмерная уверенность в собственных силах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июля в Лазурном 10-летняя девочка заблудилась на пляже, когда отдыхала со взрослыми родственниками. Ребенок в поиске пути назад прошел 7 км и оказался аж в соседнем курортном селе.