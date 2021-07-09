У 2-летнего мальчика, которого порезал отчим, умер мозг: мама рассказала о трагедии. Видео
У двухлетнего мальчика Миши, которого в селе Девладово на Днепропетровщине порезал ножом 28-летний отчим, врачи диагностировали смерть мозга. Страшную новость маме, Марине П., сообщили в пятницу, 9 июля, спустя два дня после попыток спасти малышу жизнь.
Отмечается, что ребенка пока не отключали от аппаратов, которые поддерживают работу сердца. Об этом вечером в пятницу сообщил Telegram-канал "Олег Ермолинский – блог Кривого Рога" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Сперва малыш лечился в Кривом Роге, потом его перевели в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу, где и зафиксировали смерть мозга.
Ранее врачи говорили, что состояние маленького пациента критическое и он "на волоске" между жизнью и смертью. В Днепр также прибыли лучшие специалисты из клинической больницы "Феофания", которые пытались помочь Мише.
Напомним, что трагедия произошла 7 июля. 28-летний Сергей Федотов, якобы из-за мести за то, что жена намеревалась выгнать его из дому, закрылся с двумя детьми женщины, мальчиком и девочкой. Младшему ребенку он в результате нанес несколько ударов ножом, а затем перерезал ему горло.
В комментарии журналистам, который опубликовал местный Telegram-канал, мать двух детей рассказала: ее старшая дочь все видела собственными глазами.
Сама женщина в это время разговаривала с экс-возлюбленным. Сперва дети не плакали, но ситуация изменилась, когда мужчина начал ее шантажировать.
"Я уже слышала плач малой... звук скотча, когда он их связывал", – заявила она.
Дочка позже рассказала маме, что отчим закрывал ей рот, а связывая руки обещал, что "ничего болезненного не будет". Сама девочка падала на колени и просила не трогать ее и братика. Ребенку на телефон позвонила бабушка, но злоумышленник отобрал мобильник.
Мама подчеркнула, что мужчина издевался над ее сыном. Мальчик был связан, а отчим "тыкал ножом". Кроме того, преступник угрожал ребенку, что сейчас "спустит ему воздух", и спрашивал: "Ты какой хочешь смерти, медленной или быстрой?".
"Малая все это слышала, видела... Он [к ней] говорит: я тебя отпускаю, даю второй шанс на жизнь, уходи", – передала слова злоумышленника его жена.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Жители села Девладово рассказали, что в доме, где жили супруги, не выпивали, но время от времени были ссоры.
После преступления 28-летний злоумышленник скрылся. Этого же дня его удалось найти (мужчина прятался на крыше заброшенного дома) и задержать.